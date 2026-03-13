СМИ: Иран устанавливает мины в Ормузском проливе

Иран приступил к установке мин в Ормузском проливе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

В публикации отмечается, что действия Исламской Республики могут осложнить усилия США по возобновлению судоходства через канал Персидского залива.

«Хотя американские военные заявили, что уничтожили более крупные иранские военно-морские корабли, которые можно было использовать для быстрой установки мин в проливе, Иран начал использовать для операции лодки меньшего размера», — говорится в публикации.

По данным издания, Корпус стражей исламской революции (КСИР) может отправить в пролив более тысячи небольших лодок, которые уже используются для преследования более крупных кораблей, включая Военно-морской флот США.

12 марта глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

