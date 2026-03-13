В Госдуме заявили о выводе трудовой миграции из тени

Володин: рост числа патентов говорит о выводе трудовой миграции из тени

В России зафиксировали рост числа оформленных патентов, что говорит о выводе трудовой миграции из тени. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что, согласно данным МВД, по итогам 2025 года в России оформили 2,3 млн патентов для осуществления трудовой деятельности. Показатель оказался на 9% больше, чем в 2024 году, отметил спикер.

«Каждый из них (иностранцев — «Газета.Ru») внес в бюджет авансовый платеж по НДФЛ. Общая сумма составила 172 млрд рублей — на 39% выше, чем годом ранее. <...> Рост показателей говорит о выводе из тени трудовой миграции», — написал спикер.

11 марта комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в I чтении законопроект, обязывающий работающих на территории России трудовых мигрантов содержать членов их семей, которые находятся на иждивении, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Согласно инициативе, в противном случае иностранцам будут аннулировать патент или разрешение на работу.

Ранее в Госдуме высказались о будущем семей мигрантов в России.