Врач объяснил, как за 60 секунд отличить аллергию от анафилактического шока

В некоторых случаях аллергическая реакция может развиваться настолько стремительно, что представляет прямую угрозу для жизни. О том, как отличить обычную аллергию от анафилактического шока и какие действия необходимо предпринять в первые минуты, «Газете.Ru» рассказал анестезиолог-реаниматолог «СМ-Клиника» Денис Волченко.

По словам специалиста, аллергическая реакция и анафилактический шок относятся к одному механизму, однако отличаются по степени тяжести и потенциальной опасности для жизни. Обычная аллергическая реакция может проявляться в виде зуда, покраснения кожи, высыпаний, крапивницы или небольшого отека. Как правило, такие симптомы развиваются постепенно и в большинстве случаев не представляют непосредственной угрозы для жизни. Обычно они купируются приемом антигистаминных препаратов и наблюдением за состоянием человека.

Анафилактический шок, в свою очередь, является самой тяжелой и опасной формой аллергической реакции. Он развивается стремительно, иногда в течение нескольких минут после контакта с аллергеном, и может привести к тяжелым нарушениям дыхания и кровообращения. Чаще всего подобную реакцию вызывают лекарственные препараты, укусы насекомых, некоторые пищевые продукты, например орехи и морепродукты.

Главная опасность анафилаксии, как отметил врач, заключается в том, что она затрагивает сразу несколько систем организма и может привести к тяжелым нарушениям дыхания и кровообращения. Его признаки включают затрудненное дыхание, резкое падение артериального давления, учащенное сердцебиение и сильный отек лица и горла.

«Если возникает подозрение на развитие анафилактического шока, действовать необходимо максимально быстро. В течение первых 60 секунд необходимо ввести адреналин — 0,1% раствор в дозе 0,5 мл внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра, если препарат доступен. Адреналин является основным и наиболее эффективным средством при анафилаксии, поскольку помогает быстро снять спазм дыхательных путей, повысить артериальное давление и уменьшить отек тканей», — рассказал Волченко.

Кроме того, по его словам, одновременно необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. Пострадавшего следует уложить на спину и слегка приподнять ноги — это помогает поддержать кровообращение и улучшить приток крови к жизненно важным органам. Также важно обеспечить доступ свежего воздуха и по возможности расстегнуть тесную одежду.

До прибытия медиков необходимо внимательно наблюдать за состоянием человека. Если симптомы сохраняются или нарастают, повторное введение адреналина, как отметил врач, возможно через 5–15 минут. Даже если состояние временно улучшилось, человеку все равно требуется медицинское наблюдение.

«Главное правило — не недооценивать серьезность ситуации. При подозрении на анафилактический шок лучше перестраховаться и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, поскольку своевременные действия в первые минуты могут спасти жизнь», — резюмировал анестезиолог-реаниматолог.

