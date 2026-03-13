Стало известно, сколько денег можно заработать на среднем вкладе

Россияне могут заработать на среднем вкладе более 22 тыс. рублей в виде процентов за три месяца, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ставки по вкладам в ближайший месяц будут варьироваться, как и прежде, в зависимости от срока, банка и дополнительных опций от 10 до 16% (в том числе на коротких сроках преимущественно предложения будут в диапазоне 13,5–15,5%, что примерно в три раза выше уровня инфляции). Средний размер вклада физических лиц в банках по данным АСВ (без остатков до 10 тыс. рублей) составил 611 тыс. рублей (+ 32 тыс. рублей за год). Если, например, сегодня разместить эту сумму (611 тыс. рублей) под 14,5% годовых на три месяца, то через три месяца за счет начисленных процентов они превратятся более чем в 633 тыс. рублей (в том числе более 22 тыс. рублей в виде процентов)», — отметил Балынин.

По его мнению, банковский вклад сейчас является лучшим финансовым инструментом с точки зрения оптимального сочетания параметров риска и доходности: ставки являются высокими (кратно превосходят уровень инфляции), а риски (в пределах застрахованной АСВ суммы) потери денег — нулевые. И граждане, действительно, активно используют банковские вклады для обеспечения сохранения и приумножения имеющихся накоплений, добавил экономист.

Он сказал, что ставки по вкладам всегда реагируют как на принимаемые решения по ключевой ставке, так и на посылаемые ЦБ сигналы. И то, и другое говорит о том, что денежно-кредитная политика смягчается, а значит, ставки и по вкладам будут снижаться, подчеркнул эксперт. Поэтому ставки по вкладам подстраиваются под новое значение ключевой ставки, при этом еще долгое время они будут оставаться на значениях значительно превышающих значение уровня инфляции, заключил Балынин.

