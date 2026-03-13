Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, сколько денег можно заработать на среднем вкладе

Экономист Балынин: на среднем вкладе можно заработать 22 тыс. руб. за три месяца
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне могут заработать на среднем вкладе более 22 тыс. рублей в виде процентов за три месяца, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ставки по вкладам в ближайший месяц будут варьироваться, как и прежде, в зависимости от срока, банка и дополнительных опций от 10 до 16% (в том числе на коротких сроках преимущественно предложения будут в диапазоне 13,5–15,5%, что примерно в три раза выше уровня инфляции). Средний размер вклада физических лиц в банках по данным АСВ (без остатков до 10 тыс. рублей) составил 611 тыс. рублей (+ 32 тыс. рублей за год). Если, например, сегодня разместить эту сумму (611 тыс. рублей) под 14,5% годовых на три месяца, то через три месяца за счет начисленных процентов они превратятся более чем в 633 тыс. рублей (в том числе более 22 тыс. рублей в виде процентов)», — отметил Балынин.

По его мнению, банковский вклад сейчас является лучшим финансовым инструментом с точки зрения оптимального сочетания параметров риска и доходности: ставки являются высокими (кратно превосходят уровень инфляции), а риски (в пределах застрахованной АСВ суммы) потери денег — нулевые. И граждане, действительно, активно используют банковские вклады для обеспечения сохранения и приумножения имеющихся накоплений, добавил экономист.

Он сказал, что ставки по вкладам всегда реагируют как на принимаемые решения по ключевой ставке, так и на посылаемые ЦБ сигналы. И то, и другое говорит о том, что денежно-кредитная политика смягчается, а значит, ставки и по вкладам будут снижаться, подчеркнул эксперт. Поэтому ставки по вкладам подстраиваются под новое значение ключевой ставки, при этом еще долгое время они будут оставаться на значениях значительно превышающих значение уровня инфляции, заключил Балынин.

Ранее россиянам посоветовали открыть несколько вкладов на разные сроки.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!