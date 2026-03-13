Размер шрифта
Врач предупредила об опасности игнорирования симптомов аллергии

Аллерголог Бондаренко: игнорирование аллергии грозит серьезными осложнениями
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Игнорирование симптомов аллергии может грозить серьезными осложнениями. Об этом РИА Новости сообщила аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.

«Важно не затягивать обращение к врачу-аллергологу, поскольку аллергическая реакция может прогрессировать, и начать затрагивать не только нос, глаза, и портить качество жизни, но и выражено влиять на дыхательную систему», — сказала специалист.

Бондаренко добавила, что аллергия на пыльцу может спровоцировать развитие бронхиальной астмы, а также другие осложнения со стороны глаз и носа. При этом врач призвала не полагаться на советы из интернета при первых симптомах. Для оценки природы заболевания следует обратиться к специалисту, подчеркнула аллерголог.

11 марта врач-аллерголог «СМ-Клиника» для детей Надежда Ильинцева рассказала, что аллергические реакции у детей до шести лет часто остаются незамеченными или списываются родителями на возрастные особенности. Эпизоды крапивницы, дерматита или «диатез» на щеках должны стать поводом для визита к аллергологу, отметила специалист.

Ранее врач назвала частую ошибку аллергиков перед началом сезона цветения.

 
