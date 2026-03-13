Размер шрифта
Сильная утечка газа произошла в российском городе

Amur Mash: в одном из районов Дальнереченска произошла сильная утечка газа
Shutterstock

Сильная утечка газа произошла в Дальнереченске. Выброс голубого топлива произошел в микрорайоне ЛДК, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Данный микрорайон находится примерно в девяти километрах от центра города. Местные жители рассказали, что они почувствовали запах газа еще 12 марта, но все было не так серьезно. Этой ночью ситуация ухудшилась — вонь ощущают уже и жители противоположных концов Дальнереченска, пишет Amur Mash.

«Закрытые окна не спасают. <...> Семьи с детьми уезжают из ЛДК, у многих сильно болит голова», — говорится в публикации канала.

Как сообщает в социальной сети «ВКонтакте» администрация Дальнереченска, на газопроводе в районе улицы Полевой произошла утечка газа. По информации властей, специалисты проводят работы по локализации аварии.

«Для населения данные работы не представляют какой-либо опасности», — отметили в администрации.

До этого жители Камышина и Николаевска Волгоградской области жаловались на едкий запах газа, окутавший населенные пункты.

Ранее в Челябинской области утечка паров газовоздушной смеси привела к взрыву в жилом доме.

 
