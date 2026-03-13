Умер один из французских военных, пострадавших после атаки дронов на Ирак

Макрон: умер один из военных Франции, пострадавших после атаки на базу в Ираке

Скончался один из французских военных, пострадавших при налете дронов на базу в иракской провинции Эрбиль. Об этом в социальной сети Х сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Старший сержант Арно Фрион из 7-го альпийского батальона егерей погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке», — написал глава государства.

По его словам, несколько французских военнослужащих были ранены.

Также Макрон отметил, что присутствие военных Франции в Ираке строго соответствует соглашениям о борьбе с терроризмом. Вместе с тем он подчеркнул, что война в Иране «не может служить оправданием подобным нападениям».

Несколькими часами ранее сообщалось, что шесть французских военных получили ранения в результате атаки беспилотников по базе в иракской провинции Эрбиль.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам США и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

