Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Фото

«Констанция, Констанция!». Ирине Алферовой — 75

Снайпер в кожаной куртке: Ким Чен Ын с дочкой постреляли из "лучшего" пистолета
"Я всегда хотела быть только собой". Лайзе Миннелли — 80
«Я думала, что умру». 15 лет со дня аварии на АЭС «Фукусима-1»
Нетаньяху в огне, Холи в Индии и кровавая луна: 13 главных фото недели

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Семья не была артистической: оба родителя — юристы. В старших классах играла в самодеятельном театре при Академгородке, куда попала, по ее собственным воспоминаниям, абсолютно случайно.

В 1968 году вместе с мамой поехала в Москву поступать в ГИТИС, была принята в мастерскую Владимира Дудина, которую окончила в 1972 году.

На четвертом курсе Ирине предложили сыграть в многосерийном фильме «Хождение по мукам», ей досталась одна из главных ролей (Дарья Телегина), что сразу сделало ее заметной фигурой в советском кинематографе.

Наибольший за всю творческую карьеру успех Ирине Алферовой принесла роль Констанции Бонасье в приключенческой комедии «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год). За ними последовали съемки в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» (1979 год) и «Предчувствие любви» (1982 год), в которых актриса исполнила главные роли вместе с мужем Александром Абдуловым. Всего в фильмографии актрисы более 50 картин.

С 1976 года по 1993 год Ирина Алферова состояла в труппе театра «Ленком». Затем она перешла в московский театр «Школа современной пьесы» (с 2023 года — «Театр на Трубной»), где играет и сейчас.

Первым мужем Ирины Алферовой был сын болгарского дипломата Бойко Гюров. Пара уехала в Болгарию, где родилась дочь Ксения. После развода Алферова вернулась в Москву, в театре «Ленком» познакомилась с актером Александром Абдуловым и в 1976 году вышла за него замуж. Брак был долгим, они прожили вместе 17 лет. В третий раз Ирина Алферова вышла замуж в 1995 году, ее избранником стал актер Сергей Мартынов, с которым она познакомилась на съемках фильма «Звезда шерифа». Помимо родной дочери у нее есть трое приемных детей.

В 2007 году за большие заслуги в области искусства Ирине Алферовой присвоено звание «Народный артист России».

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!