Премьер Израиля заявил о ликвидации иранских ученых-ядерщиков

Несколько иранских ученых-ядерщиков были ликвидированы во время израильских ударов, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Al Jazeera.

По его словам, для Ирана «приближается новый путь к свободе», а будущее республики зависит от ее граждан.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху стал бедствием для собственного народа.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Нетаньяху заявил, что у Израиля есть сюрпризы для Ирана.