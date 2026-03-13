Размер шрифта
Как отличить аллергию от ОРВИ по анализу крови, рассказал врач

Врач Андреева: аллергию от ОРВИ можно отличить по уровню эозинофилов в крови
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

В СМИ сообщили о том, что жители Москвы и Подмосковья уже могут ощущать симптомы аллергии из-за попадания пыльцы в регион из южных областей. Однако некоторые пациенты могут перепутать аллергию с ОРВИ из-за похожих симптомов. Отличить болезни можно по анализу крови, – рассказала «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Екатерина Андреева.

«В результатах обследования пациентов можно выявить эозинофилию в анализах крови, мокроты или назального секрета. Это состояние, при котором уровень эозинофилов в крови превышает верхнюю границу нормы. В норме у взрослого человека относительное содержание эозинофилов составляет 1–5% от общего числа лейкоцитов, а абсолютное количество — от 0,02 до 0,5 × 10⁹/л. Также можно увидеть повышение IgE общего и IgE к аллергенам в крови», — объяснила доктор.

Хотя симптомы аллергии и ОРВИ похожи, тем не менее, некоторые признаки помогают отличить одно заболевание от другого и без анализов. Например, при ОРВИ часто появляется температура и боль в горле. Кроме того, отличить аллергию от ОРВИ можно по цвету отделяемого из носа. При аллергии оно будет постоянно прозрачное, а при ОРВИ характер выделений из носа меняется со временем.

«При наличие у пациента зеленого, желтого, коричневого, красного отделяемого из носа и глаз, а также повышение температуры тела и возникновение некоторых других симптомов, например, не зудящих высыпаний, могут заставить задуматься о том, что у человека нет аллергии и это проявление другого заболевания», — заключила врач.

