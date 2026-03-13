Названы страны, куда поедут отдыхать россияне вместо ОАЭ

В какие страны будет перераспределяться российский турпоток на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, «Газете.Ru» рассказал тревел-эксперт, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепёлкин.

«Сейчас мы наблюдаем ощутимый рост интереса россиян к островам Индийского океана. Так, например, лидерами роста в этом регионе по посещаемости российскими туристами в 2025 году стали Занзибар, Мальдивы и Бали. Занзибар показал рост на 58%, Мальдивы — 24%, Бали — 22%», — поделился эксперт отрасли.

Он отметил также, что растущей популярностью у россиян будут пользоваться Вьетнам и Китай.

«Отдельно отмечу Китай. В этом году у нас фактически намечается первый высокий туристический сезон с возможностью безвизового въезда в эту страну, и я прогнозирую серьезный рост спроса и поездок в Китай. С учетом ближневосточной нестабильности именно Китай может стать одним из ключевых бенефициаров перераспределения потока. Если говорить о паназиатском векторе, активно развивает принимающую туристическую инфраструктуру Вьетнам — это направление и дальше будет набирать обороты, при том что Вьетнам уже показал резкий скачок спроса в 2025 году», — отметил Александр Перепёлкин.

Эксперт также отдельно выделил Мальдивы.

«Раньше Мальдивы во многом росли за счет стыковочных рейсов через ближневосточные хабы. Сейчас для этого направления открывается дополнительная возможность за счет перестройки логистики — прежде всего для регионов России, таких как Урал, Сибирь и Дальний Восток, через стыковки в Китае. Эти маршруты достаточно хорошо комбинируются как с Мальдивами, так и с африканскими направлениями — Маврикий и Сейшелы», — подчеркнул основатель PrimeTours.

Говоря о том, какие страны могут стать альтернативой ОАЭ для стыковочных рейсов на любимые курорты россиян, эксперт отдельно отметил Турцию.

«Турция может выступать не только самостоятельным направлением, но и транзитным хабом. В целом нужно понимать, что многие страны работают не только как конечная точка притяжения, но и как пересадочные узлы, через которые будут выстраиваться новые маршрутные цепочки. Со временем авиакомпании адаптируются, увеличат количество рейсов по альтернативным схемам, и туристические потоки перераспределятся», — подчеркнул Перепёлкин.

При этом в качестве основных направлений перераспределения спроса среди россиян в массовом сегменте он выделил Турцию, Китай, Вьетнам, Египет и Таиланд, отметив, что дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации.

