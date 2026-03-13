Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В США установили личность подозреваемого в нападении на синагогу

МВБ: синагогу в Мичигане протаранил уроженец Ливана Айман Мохамад Газали

Подозреваемым в нападении на синагогу в штате Мичиган является 41-летний уроженец Ливана Айман Мохамад Газали. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

«Он подал заявление на получение гражданства 20 октября 2015 года и получил гражданство США 5 февраля 2016 года при администрации [экс-президента США Барака] Обамы», — говорится в заявлении ведомства.

По данным МВБ, подозреваемый въехал на территорию страны в мае 2011 года. Он получил иммиграционную визу как супруг гражданки США, уточнили в ведомстве.

Накануне мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на автомобиле в синагогу в пригороде Детройта. Сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь. В Белом доме назвали нападение «ужасным событием» и выразили поддержку еврейской общине Мичигана. Что еще известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с места атаки на синагогу в США.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!