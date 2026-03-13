В США установили личность подозреваемого в нападении на синагогу

Подозреваемым в нападении на синагогу в штате Мичиган является 41-летний уроженец Ливана Айман Мохамад Газали. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

«Он подал заявление на получение гражданства 20 октября 2015 года и получил гражданство США 5 февраля 2016 года при администрации [экс-президента США Барака] Обамы», — говорится в заявлении ведомства.

По данным МВБ, подозреваемый въехал на территорию страны в мае 2011 года. Он получил иммиграционную визу как супруг гражданки США, уточнили в ведомстве.

Накануне мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на автомобиле в синагогу в пригороде Детройта. Сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь. В Белом доме назвали нападение «ужасным событием» и выразили поддержку еврейской общине Мичигана. Что еще известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

