В США вооруженный мужчина въехал в синагогу. В его машине обнаружили взрывчатку

AP: подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане погиб

Мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на автомобиле в синагогу в пригороде Детройта. Сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь, нападавший погиб. Президент США Дональд Трамп назвал нападение «ужасным событием» и выразил поддержку еврейской общине Мичигана. Что еще известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

В пригороде Детройта (штат Мичиган) мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на машине в синагогу «Храм Исраэль». Об этом сообщило Associated Press (AP).

«После того как автомобиль врезался в здание, сотрудники службы безопасности открыли огонь, убив подозреваемого», — рассказал телеканал CNN со ссылкой на источник.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар подтвердил, что по нападавшему открыли огонь. Бушар отметил, что пока трудно установить, в результате чего погиб мужчина, протаранивший здание синагоги. Однако источник AP утверждает, что нападавший был застрелен.

Кроме самого подозреваемого, в результате происшествия пострадал сотрудник службы безопасности, его госпитализировали . Шериф подчеркнул, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Как сообщила газета The New York Times, на улице, ведущей к синагоге, сейчас находится около 200 полицейских автомобилей. Также рядом заметили правоохранителей в тактическом снаряжении.

Шериф заявил, что тело нападавшего обнаружили внутри автомобиля. По информации собеседников CNN, оно сильно обгорело, что может затруднить опознание. Власти пока не могут оценить, какой ущерб был нанесен зданию синагоги.

«Храм Исраэль» — это крупнейшая в США реформистская синагога, расположенная в городе Уэст-Блумфилд. При ней находится религиозная школа, а также центр раннего развития и музей. Как сообщили в синагоге, все ученики, сотрудники и учителя были эвакуированы. В заявлении говорится, что «преподаватели действовали в соответствии с инструкциями и обеспечили безопасность и спокойствие детей».

Целенаправленное нападение

Майкл Бушар пояснил, что мужчина, судя по записи с камер видеонаблюдения, въехал в синагогу целенаправленно. В результате его автомобиль полностью оказался внутри здания. Затем в машине что-то загорелось .

«По словам нескольких сотрудников правоохранительных органов, присутствовавших на месте происшествия, спасатели обнаружили в задней части автомобиля большое количество взрывчатки», — пишет CNN.

Полицейские и агенты ФБР на данный момент продолжают работать на месте происшествия. Личность мужчины, а также его мотивы еще не установлены.

«Хотя власти штата Мичиган заявляют, что пока рано определять мотив нападения, тактика отражает рекомендации, данные «Исламским государством» своим международным последователям. Группа опубликовала подробные инструкции по использованию транспортных средств в террористических атаках и назвала евреев, а также еврейские здания и учреждения ключевыми целями», — пишет газета The New York Times.

Как отреагировали власти?

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся. Американский лидер выразил поддержку еврейской общине Мичигана и всем жителям Детройта, назвав нападение «ужасным событием».

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер также заявила, что оно было душераздирающим.

«Еврейская община Мичигана должна иметь возможность жить и исповедовать свою веру в мире», — добавила она.

На фоне атаки полицейские управления по всей Америке, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон, объявили об усилении патрулирования вокруг синагог и еврейских центров.