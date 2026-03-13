Размер шрифта
Швеция перехватила судно в Балтийском море

Global Look Press

Береговая охрана Швеции взяла под контроль еще одно судно в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ведомство.

Перехват судна произошел у берегов южного шведского города Треллеборг. Береговая охрана заподозрила, что 228-метровый танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, использовал поддельную принадлежность.

Как заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, в связи с «угрозой морской безопасности и окружающей среде» у шведской стороны якобы имелись основания для вмешательства. Танкер находится в санкционных списках нескольких стран, включая Евросоюз.

6 марта Береговая охрана Швеции при поддержке полиции королевства задержала сухогруз Caffa у берегов Треллеборга. Экипаж судна состоит из 10 граждан России и одного иностранца.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин отметил, что судно числится в санкционных списках Украины. По его словам, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Министр утверждал, что минувшим летом Caffa «сменил флаг с российского на гвинейский».

Ранее странам Евросоюза предложили решить судьбу российских танкеров.

 
