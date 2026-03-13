Майкоп подвергся налету беспилотников ВСУ

Многочисленные взрывы произошли над городом Майкоп в республике Адыгея. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Местные жители рассказали, что массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась примерно в 2:50 мск. Всего было слышно порядка 20 взрывов в разных районах населенного пункта.

Официальной информации о последствиях налета дронов и пострадавших пока не поступало.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку ВСУ в Севастополе, работают средства ПВО. По его словам, военные уже сбили три воздушных цели в районе Качи.

Вечером 12 марта ВС РФ отбили атаку ВСУ в Севастополе. В результате было ликвидировано две воздушные цели.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.