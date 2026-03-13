Российский бизнес теряет десятки миллионов из-за любви сотрудников к маркетплейсам

Масштабное увлечение россиян маркетплейсами обернулось новой головной болью для работодателей. Сотрудники все чаще отвлекаются на онлайн-шопинг в рабочее время, что оборачивается миллионными убытками для компаний. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики компании «Стахановец» по итогам собственного исследования.

Аналитики провели исследование на базе собственных инструментов кадровой аналитики. Системы мониторинга фиксируют не только действия, направленные на утечку данных, но и структуру рабочего времени — какие сайты посещают работники, сколько времени проводят в мессенджерах и, конечно, на торговых площадках. Анализировалось поведение офисных сотрудников (менеджмент, бухгалтерия, юристы, маркетологи) в компаниях малого и среднего бизнеса, а также крупных корпорациях.

Оказалось, что маркетплейсы стабильно входят в десятку самых популярных нерабочих сайтов, которые сотрудники открывают в офисе. Особенно заметен всплеск активности перед крупными праздниками — Новым годом, Днем всех влюбленных и Днем защитника Отечества. В эти дни люди массово заходят на торговые площадки за подарками, отвлекаясь от работы. После праздников, наоборот, наблюдается спад: основная масса покупок уже сделана, и сотрудники возвращаются к обычному рабочему ритму.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд: сотрудники воспринимают возможность заказать личные товары с рабочего места как негласный бонус. Однако для бизнеса это превращается в серьезную статью скрытых убытков», — комментируют аналитики компании «Стахановец».

По данным программного комплекса, среднее время, которое сотрудник проводит на сайтах онлайн-площадок в течение рабочего дня, варьируется от 15 до 45 минут. В масштабах компании и в пересчете на год цифры приобретают угрожающий характер.

Эксперты рассчитали убытки от использования маркетплейсов сотрудниками.

«Возьмем среднюю по результатам аналитики цифру — 30 минут в день теряет каждый сотрудник, имеющий доступ к маркетплейсам с рабочего ПК. Умножим на 21 рабочий день в месяце — получается 10,5 часа в месяц. Если средняя стоимость часа квалифицированного специалиста (с учетом налогов) составляет, условно, 500 рублей, то потери на одного сотрудника — 5250 рублей в месяц. В компании со штатом в 500 человек ежемесячные убытки достигают 2,625 млн рублей, а в год — более 31,5 млн рублей», — рассказали аналитики.

Если же взять более дорогих специалистов (IT, топ-менеджмент), стоимость часа которых может достигать 1 500–2 000 рублей, потери на одного такого работника переваливают за 20 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, для среднего российского предприятия с численностью 200–300 человек ежегодные потери из-за «шопоголизма за счет работодателя» легко могут превышать 10–15 миллионов рублей. В масштабах всей страны речь идет о десятках миллиардов рублей недополученной прибыли.

В сложившейся ситуации работодатели оказываются между двух огней. С одной стороны, жесткие запреты и блокировка сайтов могут демотивировать персонал, который и так работает в условиях стресса и высоких нагрузок. С другой — закрывать глаза на утечку рабочего времени означает мириться с падением эффективности.

Эксперты компании «Стахановец» отмечают, что оптимальным решением является не тотальная блокировка, а внедрение прозрачных систем кадровой аналитики.

«Когда руководитель видит, что отдел продаж тратит на маркетплейсах времени больше, чем на прозвон клиентов, это повод не штрафовать, а задуматься об оптимизации процессов, пересмотреть мотивации или просто напомнить команде о правилах. Прозрачность всегда лечит хаос, а скрытые потери времени — это тот ресурс, который может стать конкурентным преимуществом, если его правильно измерить и вернуть в работу».

Ранее психолог объяснил, почему россияне становятся зависимыми от маркетплейсов.