Песков не знает, когда у Путина последний раз был полноценный отпуск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, когда Владимир Путин в последний раз находился в полноценном отпуске. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя Кремля.

«Он в отпуск полноценно не уходит. Он использует какие-то выходные дни, чтобы выскочить в Туву, Бурятию, в те края», — рассказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы, он не припоминает случая, когда Владимир Путин мог отправиться в отпуск на неделю.

В марте этого года президент России вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отправились в Сибирь Там Владимир Путин и глава Минобороны ездили на вездеходе.

В 2019 году Путин также посещал Туву вместе с Шойгу. Тогда Песков говорил, что Путин любит отдыхать в России. Пресс-секретарь главы государства отмечал, что задача Владимира Путина в популяризации малоизвестных мест страны.

Кроме того, Путин поручил продлить программу туристического кэшбека.