Вступление Украины в НАТО поддержали 43% ее граждан

Украинский институт будущего (UIF) совместно с «Нью Имидж маркетинг групп» провели опрос, по данным которого стало известно, что около 43% граждан Украины поддерживают идею вступления страны в НАТО. Об этом сообщается на сайте института.

Согласно результатам исследования, еще 21% респондентов заявил, что скорее поддерживает идею присоединения Украины к альянсу, 7% – скорее не поддерживают, 12% – не поддерживают вовсе, а 12%— не имеют однозначной позиции насчет данной ситуации.

Кроме того, социологи определили долю жителей, которые верят, что интеграция Украины в Североатлантический альянс полностью завершится до конца 2021 года, она составляет 7%. Еще 28% думают, что вступление в альянс возможно в ближайшие годы, 37% уверены, что данный процесс будет долгим, а еще 14% совсем не верят в присоединение государства к альянсу.

Всего в данном опросе приняли участие 1148 респондентов старше 18 лет со всех регионов страны.

Ранее среди граждан Украины 57% назвали нынешнюю власть президента страны Владимира Зеленского непрофессиональной и дилетантской.