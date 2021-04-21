Путин заявил о важной роли муниципалитетов

Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления с Днем местного самоуправления. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

В своем обращении российский лидер отметил глубокие исторические корни института местного самоуправления в России и подчеркнул важность муниципалитетов.

«В современной России на муниципалитеты возложены <...> ответственные задачи. От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и посёлков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий», – заявил президент.

Он пожелал сотрудником данной сферы успехов и добавил, что Россия рассчитывает на их профессионализм, чуткость и неравнодушие, а также на их умение поддерживать постоянный и конструктивный диалог с гражданами страны.