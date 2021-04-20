Президент Чада умер от полученных в бою ранений

Военные Республики Чад объявили о смерти президента страны Идрисса Деби Итно. Политик погиб от ранений, полученных в результате боев с повстанцами на севере страны, передает BBC.

«Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами Идрисс Деби Итно только что скончался, защищая территориальную целостность Чада на поле боя», — добавил представитель армии региона Азем Бермандоа Агуна.

Согласно данным СМИ, политик прибыл на фронт, чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами. Он планировал руководить операциями вооруженных сил. При столкновениях между армией и повстанцами президент был серьезно ранен. Он скончался в больнице.

37-летний генерал Махамат Идрисс Деби Итно возглавит военный совет, который заменит погибшего лидера страны.

68-летний Деби возглавлял страну с 1990 года. Он был в шестой раз утвержден на посту главы государства после подведения итогов выборов, которые состоялись 11 апреля.

Ранее умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл.