«Опять что-то запретят»: в Госдуме рассказали о страхах россиян

Россияне все чаще боятся, что их любимые сервисы будут заблокированы или что-то, чем они привыкли пользоваться, будет запрещено. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-спикер Госдумы и заместитель председателя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

«Программу нашей партии можно назвать антидепрессивной — и это не метафора. Продажи антидепрессантов в стране бьют рекорды. На встречах с людьми я вижу тревогу в глазах. Люди боятся, что завтра заблокируют очередной любимый сервис. Что им заморозят счет из-за перевода на 500 рублей. Что опять что-нибудь запретят», — сказал депутат.

По его мнению, сейчас никому не нужен «пафос и лозунги», вместо этого избиратели ищут «спокойный, понятный образ будущего». Полную версию интервью с Даванковым читайте в материале «Газеты.Ru».

10 февраля РКН начал планомерно ограничивать работу Telegram в России. По утверждению контрольного органа, компания основателя Telegram Павла Дурова игнорирует российские законы, не защищает персональные данные пользователей и не принимает необходимых мер против мошенников. Дуров в ответ заявил, что Telegram продолжит отстаивать приватность и свободу слова.

Ранее ФАС назвала незаконной рекламу в Telegram.