Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол Ирана в Москве заявил о невозможности участия в переговорах с Израилем

Посол Каземи: Иран не считает Израиль стороной переговоров
Thomas Koch/Shutterstock

Иран не считает Израиль стороной переговоров и дает ему ответ на поле боя. Об этом РИА Новости заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Он подчеркнул, что Тегеран официально не признает «сионистский режим» стороной, с которой возможно вести переговоры. Поэтому до настоящего времени не было никаких случаев посредничества. Сейчас же Иран дал ответ на поле боя и не ищет посредников.

Посол напомнил, что Израиль заявлял руководству России об отсутствии намерения нападать на Иран, однако в Тегеране знали, что эти заверения не являлись правдой.

11 марта президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать сроки завершения боевых действий против Ирана, однако подчеркнул, что израильская сторона намерена довести операцию до конца.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана рассказал, как можно закончить конфликт.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!