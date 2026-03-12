Размер шрифта
Ким Чен Ын на оборонном заводе провел стрельбы из нового пистолета

Ким Чен Ын посетил военный завод, где лично опробовал в тире новый пистолет
KCNA

В Северной Корее опубликованы фото главы государства Ким Чен Ына, посетившего оборонный завод. Соответствующие кадры выложило на своем сайте пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР прибыл на предприятие вместе с дочерью в сопровождении членов Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын и ведущие партийные работники ознакомились с ходом работ по производству нового отечественного пистолета. Глава государства отметил, что ранее уже принял рапорт министерства обороны и генерального штаба, в котором пистолет получил хорошую оценку. Ким Чен Ын решил лично проверить тактико-технические характеристики нового оружия, для чего направился в тир предприятия. Там северокорейский лидер провел стрельбы по мишеням. Пистолет также опробовали дочь главы государства и сопровождавшие их высокопоставленные военные и чиновники. После стрельб Ким Чен Ын выразил удовлетворение разработкой и производством оружия и поблагодарил всех руководящих работников, инженеров и рабочий коллектив предприятия.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что следует кардинально повысить уровень технической оснащенности ведущих военно-промышленных предприятий, ввести строгие правила и порядок контроля за качеством продукции. Кроме того, на следующий, более развитый этап, должна быть переведена работа по установлению культуры производства и культуры быта .

Ким Чен Ын сообщил, что план модернизации военных предприятий страны на новую пятилетку и проект бюджета для предстоящей модернизации трех важных оборонных заводов будут в апреле рассмотрены на расширенном заседании Центральной военной комиссии.

5 марта стало известно, что глава КНДР совершил испытательное плавание на построенном эсминце.

Ранее Ким Чен Ын заявил об успешности северокорейской ядерной военной программы.

 
