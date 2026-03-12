Размер шрифта
В России ужесточили правила подготовки врачей-косметологов

Минздрав ввел обязательную практику и новые медицинские компетенции косметологов
Andrii Medvednikov/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 марта вступил в силу приказ Минздрава, ужесточающий требования к подготовке врачей-косметологов. Об этом пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что ранее единых требований к обучению косметологов фактически не существовало. Теперь для получения квалификации косметолога специалисты с высшим медицинским образованием обязаны пройти очную программу объемом 576 академических часов. Не менее 70% лекционных занятий должны проводить преподаватели с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук. Кроме того, у них должна быть действующая аккредитация по косметологии и не менее пяти лет практического стажа.

При подготовке косметологов также необходимо отработать практические навыки — не только базовые процедуры вроде чистки лица или пилингов, но и мезотерапию, плазмотерапию, контурную пластику и даже имплантацию мягких тканей.

Дистанционный формат для ключевых этапов подготовки запрещен.

Врач высшей категории, косметолог, дерматолог, главный врач и владелец Центра косметологии Ballirano Татьяна Баллирано считает усиление подготовки логичным шагом. Она отметила, что серьезная врачебная манипуляция, включая косметологические процедуры, связана с риском для здоровья и может повлечь даже летальный исход.

При этом Баллирано допустила увеличение стоимости обучения из-за повышения требований к преподавателям.

По мнению экспертов, новые требования должны повысить безопасность косметологических процедур и вытеснить часть недобросовестных участников отрасли.

Ранее диетолог раскрыла секрет здоровой кожи.

 
