Сотрудника госучреждения из Хабаровска отправили в СИЗО по подозрению в госизмене

В Хабаровске арестовали сотрудника госучреждения по обвинению в госизмене

В Хабаровске арестовали на два месяца высокопоставленного сотрудника госучреждения, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщил Центральный районный суд города на своем сайте.

По его данным, местный житель, занимая руководящую должность в одном из краевых государственных казенных учреждений, оказал помощь иностранному государству «в деятельности, направленной против безопасности России и Вооруженных сил РФ». Детали обвинения не уточняются.

Обвиняемый и его адвокат возражали относительно удовлетворения ходатайства следователя об аресте, считая возможным избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд, выслушав стороны, решил удовлетворить ходатайство следователя, избрав меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 9 мая.

4 марта ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным спецслужбы, мужчина передавал ГУР минобороны Украины данные о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, техники и вооружения, по которым в дальнейшем наносились удары.

Ранее ФСБ заявила, что пресекла около 100 каналов для вовлечения граждан в диверсии.