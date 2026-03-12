Размер шрифта
«Чуть не заснул»: Трамп рассказал, как выбирал название для операции против Ирана

Трамп сам выбрал название для операции против Ирана «Эпическая ярость»
Martin H. Simon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время митинга в американском штате Кентукки президент США Дональд Трамп рассказал, что сам выбрал название антииранской операции из 20 вариантов. Выступление политика транслировал CNBC.

Глава государства сообщил, что сначала «чуть не заснул», потому что ему не нравились предложенные названия.

«Потом я увидел «Эпическая ярость» и сказал: «Мне нравится это название», — вспомнил глава государства.

При этом он назвал происходящее на Ближнем Востоке «небольшой поездкой», которую США совершили, чтобы «избавиться от очень злых людей». Лидер считает американский удар по Исламской Республике «мощнее, чем практически по любой другой стране в истории».

Трамп заявил, что операция против Ирана закончится, когда он захочет. Он упомянул, что это произойдет скоро, потому что в Исламской Республике «практически не на что больше нацеливаться».

До этого немецкая газета Berliner Zeitung написала, что после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 9 марта Трамп внезапно заговорил о скорейшем прекращении войны против Ирана. В материале отмечается, что во время беседы президент США мог осознать ошибку из-за роста цен на нефть после атак.

Ранее в Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой.

 
