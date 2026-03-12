Размер шрифта
Ночью огонь уничтожил школу под Иркутском

В Серафимовске Иркутской области ночью сгорела школа
Кадр видео: Telegram-канал «Геннадий Осодоев»

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области при пожаре сгорела школа. Об этом написал в Telegram-канале мэр района Геннадий Осодоев.

Чиновник опубликовал видео с места происшествия. В ролике видно, что в ночное время огонь распространился по обоим этажам и крыше образовательного учреждения.

«У нас в Серафимовске случилась беда…. Сгорела Байтогская школа», — сообщил мэр.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали «Интерфаксу», что огонь распространился на площади в 1260 кв. м. К его тушению привлекли 35 человек и 11 единиц техники. Никто не пострадал.

В начале февраля ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете. После этого она встала у дверей и била молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что девочка заранее написала в чате о подготовке нападения. По предварительным данным, она была жертвой буллинга.

Ранее девушка получила ожоги лица из-за загоревшегося на голове шампуня.

 
