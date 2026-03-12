Россиян предостерегли от раннего отказа от шапки весной

С наступлением весны многие стараются быстрее перейти на более легкую одежду и нередко снимают шапку уже при первых теплых днях. Однако такая спешка может быть небезопасной для здоровья. О том, почему не стоит слишком рано отказываться от головного убора и при каких погодных условиях это можно делать безопаснее, «Газете.Ru» рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Тамара Мирзакеримова.

По словам специалиста, весной температура воздуха часто бывает обманчивой: днем может быть достаточно тепло, однако утром и вечером сохраняется прохлада, а ветер усиливает ощущение холода. При этом организм после зимы еще не успевает адаптироваться к таким изменениям, поэтому переохлаждение может наступить быстрее, чем кажется.

Одной из основных проблем, по словам врача, может стать переохлаждение, которое может способствовать обострению уже существующих лор-проблем.

«Переохлаждение повышает риск воспалительных заболеваний лор-органов — прежде всего наружного и среднего отита, а также может способствовать обострению хронических синуситов и ринитов. Кроме того, холодный ветер способен вызывать спазм сосудов кожи головы и лица, из-за чего у некоторых людей появляются головные боли или ощущение «простуды» в области ушей», — объяснила Мирзакеримова.

Она добавила, что важную роль играет и ветер. Даже если температура воздуха составляет около +8…+10°C, сильные порывы ветра могут значительно усиливать теплоотдачу организма. В таких условиях голова и уши охлаждаются быстрее, особенно если человек долго находится на улице или активно двигается.

Особенно чувствительны к таким погодным перепадам, по словам специалиста, дети, пожилые люди, а также люди, склонные к заболеваниям уха, горла и носа.

«Для них ранний отказ от шапки может закончиться не только насморком, но и более серьезными воспалительными процессами», — подчеркнула врач.

Мирзакеримова отметила, что ориентироваться стоит не только на календарную весну, но и на реальные погодные условия.

«В среднем безопаснее постепенно отказываться от плотных зимних шапок, когда дневная температура стабильно держится выше +10…+12°C, а сильного ветра нет. При этом в переходный период лучше выбирать более легкие головные уборы — тонкие шапки, повязки или капюшон, которые защищают уши и затылок», — пояснила специалист.

Также, по ее словам, важно учитывать индивидуальную чувствительность к холоду.

«Если человек легко мерзнет или часто сталкивается с воспалительными заболеваниями лор-органов, лучше не торопиться полностью отказываться от головного убора», — добавила врач.

В заключение специалист отметила, что постепенная адаптация к весенней погоде является более безопасной стратегией.

«Легкая защита головы в ветреные и прохладные дни помогает избежать переохлаждения и снижает риск воспалительных заболеваний, которые нередко возникают именно в период сезонных перепадов температуры», — заключила Мирзакеримова.

