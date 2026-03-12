Россиян предупредили, почему лечение зубов за границей может обернуться катастрофой

Медицинский туризм сегодня на пике популярности: соцсети пестрят фотографиями счастливых пациентов из турецких, сербских и даже китайских клиник. Цены там действительно часто ниже московских, а картинка выглядит безупречно. Но за красивой ценой и антуражем часто скрываются риски, о которых пациент вспоминает слишком поздно — когда возвращается домой и сталкивается с осложнениями. Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus Севак Барсегян рассказал «Газете.Ru», почему гонка за дешевизной за границей может обернуться катастрофой.

«На первый взгляд экономия очевидна, но мало кто считает конечную стоимость с учетом перелетов, гостиниц и возможных переделок. Часто приходят пациенты после лечения за рубежом. Приезжают с красивыми фотографиями, сделанными в клинике, а через месяц начинаются боли, импланты установлены криво, коронки не подходят по прикусу, под ними уже воспаление. А главное — ехать обратно за переделкой нужно за свой счет, да и кто будет бесплатно переделывать чужую работу? За низкой ценой часто скрывается разница в технологиях, которую пациент замечает не сразу», — объяснил он.

Если вы все же рассматриваете лечение в другой стране, важно понимать, что придется выяснить множество деталей: какой именно имплантат ставят, есть ли у него сертификация, какой тип протеза используют, будет ли титановая балка или конструкция окажется хрупкой, каковы реальные сроки лечения. Нужно узнать, проводится ли седация, кто анестезиолог, есть ли лицензия и дневной стационар после операции для наблюдения, делают ли анализы перед наркозом и не попросят ли за них доплатить отдельно.

«Важно понимать, работает ли клиника со сложными случаями вроде разрушенной кости или пародонтита, входят ли в стоимость швы, слепки, защитная каппа, и самое главное — как вас будут наблюдать после возвращения в Россию, ведь любая сложная имплантация требует контроля», — подчеркнул врач.

Самое опасное заблуждение — думать, что имплантация заканчивается в кресле стоматолога. На самом деле после установки имплантатов начинается самый важный период приживления, когда могут возникнуть отеки, боли или воспаления.

«И что делать пациенту, который через неделю после операции уже дома за тысячу километров? Местный врач, к которому вы обратитесь, скорее всего, откажется переделывать чужую работу. Если в Китае или Турции возникнет малейшее осложнение, трещина протеза или воспаление, вам придется снова покупать билеты и лететь туда. В итоге дешевое лечение обходится в разы дороже из-за логистики и отсутствия реальных гарантий в России», — предупредил эксперт.

Вопрос не в том, куда поехать, а в том, какое качество жизни вы получите на выходе и кто будет отвечать за результат спустя пять, десять или пятнадцать лет.

«Выбирая клинику в своей стране, вы получаете не разовую услугу, а долгосрочное партнерство: возможность приехать на плановый осмотр, быстро решить проблему и знать, что врач, который вас лечил, несет ответственность за результат. В стоматологии близость и надежность важнее сомнительной экономии, иначе есть большие риски, что попытка сэкономить оборачивается двойными расходами и испорченным здоровьем», — уверен эксперт.

