Могут ли отказать в кредите или страховке из-за «плохой» ДНК, рассказал специалист

В будущем банки смогут получать данные о генетическом статусе своих клиентов. Так что страх некоторых людей о том, что банки будут отказывать в оформлении кредита или страховки из-за «плохого» генома, обоснован, рассказал «Газете.Ru» биоинформатик, руководитель отдела разработки MyGenetics, доверенный эксперт HealthNet, преподаватель ВШЭ и МФТИ Валерий Полуновский.

«Часто на профильных мероприятиях ко мне подходят с одним и тем же вопросом: «Я хочу сделать генетический тест, но боюсь, что мои данные утекут и попадут в банки или страховые, и мне потом откажут в ипотеке или взвинтят ставку из-за предрасположенности к болезням». На первый взгляд, этот страх кажется надуманным сюжетом из антиутопии, однако на деле банки уже технически имеют доступ к такой информации», — рассказал эксперт.

Сегодня результаты анализов, включая генетические исследования из лицензированных лабораторий, автоматически передаются в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Эта система, в свою очередь, напрямую интегрирована с порталом «Госуслуги».

«А теперь вспомните, что происходит, когда вы подаете заявку на крупный кредит или ипотеку. Банк практически всегда просит вас авторизоваться через «Госуслуги» (предоставить доступ к Цифровому профилю гражданина) — якобы для подтверждения дохода и снижения ставки. То есть технический шлюз между вашей медицинской историей и банковским скорингом уже построен. Инфраструктура готова. Чтобы банк получил доступ к вашей предрасположенности к Альцгеймеру или инфаркту, достаточно одного изменения в законодательстве или дополнительной галочки согласен на обработку медицинских данных мелким шрифтом в кредитном договоре», — объяснил эксперт.

Однако Полуновский считает, что банкам, несмотря на наличие технической возможности, на самом деле не нужны данные о ДНК клиентов.

«Главная ошибка страхов о «генетической дискриминации» — это непонимание того, как наша генетика реализуется в жизни. Люди привыкли считать ДНК приговором: если есть «плохой» ген, значит, обязательно будет болезнь. В реальности вклад генетики в развитие заболеваний составляет 30–40%. А если мы говорим о поведенческих особенностях (в том числе склонности не возвращать долги), то здесь влияние генов и вовсе не превышает 15–30%. Ни один серьезный финансовый алгоритм не будет строить прогнозы на данных, погрешность реализации которых составляет 70%», — заключил специалист.

