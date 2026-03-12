Размер шрифта
В России резко подорожали сладости

«Т-Бизнес секреты»: сладости в России подорожали почти на 20% в 2025 году
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Кондитерские изделия в российских магазинах подорожали на 16,9% в 2025 году. Это самый интенсивный рост за последние четыре года, говорится в исследовании издания «Т-Бизнес секреты» в рамках аналитического проекта T-Data (есть у «Газеты.Ru»).

По данным аналитиков, средняя стоимость кондитерских изделий в 2022 году составляла 93 рубля, в 2023 году — 95 рублей, в 2024-м — 104 рубля, в 2025-м — уже 122 рубля. Эксперты объяснили такой тренд ростом цен на ключевое сырье — какао-продукты, молочные ингредиенты, сахар. Параллельно увеличились расходы на упаковку продукции, логистику, оплату труда, пояснили аналитики. По их словам, также на стоимости кондитерских изделий сказались колебания мировых цен, валютных курсов, причем больше, чем на цене других продуктов.

Больше всего в 2025 году подорожал шоколад: на 26,9%. В топ-3 по приросту средней стоимости также вошли жвачка и паста. Самая низкая цена на сладости фиксировалась в алкомаркетах, самая высокая — в заведениях общепита.

28% всех проданных за 2025 год сладостей приобрели зумеры. Их доля в общем объеме покупок кондитерских изделий с каждым годом растет.

Среди 20 городов с самым большим приростом средней стоимости сладостей — Владикавказ (+24,8%), Мурманск (+25,1%), Калининград (+25,4%), Сочи (+26,7%). Больше всего средняя стоимость кондитерских изделий выросла в Петергофе: на 37,7%. В топ-5 городов-миллионников по росту средней стоимости сладостей вошли Пермь (+18,4%), Красноярск (+18,5%), Новосибирск (+18,9%), Краснодар (+19,4%) и Воронеж (+22,2%).

Ранее сообщалось, что в России подешевело молоко.

 
