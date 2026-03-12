В Иране заявили о кибератаке на систему железнодорожных путей Израиля

Иранские киберспециалисты вывели из строя систему железнодорожных путей Израиля. С таким утверждением выступило информационное агентство Исламской Республики Fars.

Уточняется, что на железнодорожную систему Израиля была совершена кибератака.

«Израильские железные дороги взломаны», — говорится в публикации.

В Fars добавили, что все станции израильских железнодорожных линий оказались небезопасны для пользования до дальнейшего уведомления.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную с начала конфликта атаку по объектам США и Израиля. По данным КСИР, операция сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет «Хоррамшахр», которые многократно и непрерывно били по базам Соединенных Штатов и сионистского режима Израиля. В ходе этой атаки была поражена спутниковая станция вблизи Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме, сообщили в КСИР.

Иран атакует американские военные базы на Ближнем Востоке и израильскую территорию после начала военной операции США и Израиля против него 28 февраля. Тогда военные двух стран ударили по многим городам Ирана и ликвидировали верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Тегеран привержен миру, однако для прекращения огня нужны репарации, а также твердые гарантии ненападения от США и Израиля и признание законных прав Исламской Республики.

Ранее армия Ирана атаковала управление военной разведки Израиля.