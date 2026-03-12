БПЛА ударили по Ростовской области

Ростовскую область ночью и прошлым вечером атаковали беспилотники. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны были ликвидированы в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах. При этом, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Прошлой ночью жители соседнего с Ростовской областью Краснодарского края сообщили о примерно 10 взрывах над Краснодаром и Северским районом Кубани. По их словам, силы ПВО отражали налет дронов-камикадзе. Горожане слышали «глухие взрывы» в южной и западной части кубанской столицы. Они также видели яркие вспышки.

Жители Северского района тоже заявили о взрывах и утверждали, что один сбитый БПЛА упал в поле. На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский с 23:09 11 марта из соображений безопасности были ограничены полеты. Власти подтвердили только информацию о налете беспилотников на Северский район, падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано не было.

