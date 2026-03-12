Размер шрифта
В Rheinmetall объяснили, почему нужно готовиться к нападению России на Европу

Глава Rheinmetall Паппергер заявил, что Россия наращивает военную мощь
Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ) объяснил необходимость готовиться к военному противостоянию с Россией.

Он утверждает, что в оборонном секторе РФ занято 6,8 млн чел, в то время как в Rheinmetall работают 40 тыс. сотрудников, а в крупнейшей в мире американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin 120 тыс. В наращивание военной мощи Москва якобы инвестирует €240 млрд с поправкой на паритет покупательной способности (этот экономический показатель определяет реальную стоимость валют на основе цен на аналогичные товары и услуги в разных странах).

По словам Паппергера, у России также есть природные ресурсы, которые она может получить «практически бесплатно».

«Зачем [президент РФ Владимир] Путин это делает (наращивает военную мощь. — «Газета.Ru)? Мы не знаем. Вероятно, он не хочет просто хранить эти материалы на складе. Мы в Европе должны быть достаточно сильны, чтобы Путин трижды подумал, прежде чем начать нападение», — заключил глава концерна.

В том же интервью он заявил, что в последние 30 лет Европа почти ничего не инвестировала в вооружения. Больше всего проблем сейчас возникло с боеприпасами: практически ни у какой европейской страны нет их в достаточном количестве.

Ранее Лавров заявил, что России совершенно ни к чему нападать на Европу.

 
