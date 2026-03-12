Размер шрифта
Япония высвободит из резервов 80 млн баррелей нефти

Япония высвободит из нефтяных резервов 80 млн баррелей
Reuters

Правительство Японии приняло решение начать высвобождение накопленных запасов нефти на 80 млн баррелей, чтобы смягчить глобальные потрясения, вызванные войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Reuters.

Япония получает около 90% нефтяных поставок через Ормузский пролив, который контролируется Ираном и еще двумя странами. Поставки через пролив были практически заблокированы на фоне американо-израильской операции против Тегерана.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало высвободить 400 млн баррелей нефти, что было единогласно одобрено 32 странами-членами и стало крупнейшим подобным шагом в истории агентства. Таким образом МЭА намерено сдержать резкий рост цен на нефть.

«Чтобы избежать перебоев в поставках бензина и других нефтепродуктов, Япония будет использовать свои резервы в координации с G7 и МЭА, но начнет высвобождение своей части с 16 марта», — заявила премьер-министр Санаэ Такаичи.

Япония располагает аварийными запасами нефти, эквивалентными 254 дням потребления, включая национальные запасы (146 дней), запасы частного сектора (101 день) и совместные запасы с странами-производителями (7 дней) — в общей сложности около 470 млн баррелей.

До этого Минэнерго США сообщило, что страна высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.

 
