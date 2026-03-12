Размер шрифта
Разведка США оценила шансы сменить власть в Иране

Reuters: разведка США не считает возможной смену власти в Иране и крах режима
Vahid Salemi/AP

Разведка США считает, что в ближайшее время власть в Иране не сменится, а политический режим не находится на грани краха, передает Reuters со ссылкой на три источника.

«Множество разведывательных докладов содержат «последовательный анализ, свидетельствующий о том, что режиму не грозит крах» и он «сохраняет контроль над иранским населением», — сказал один из них.

Источник добавил, что актуальный отчет по этому поводу был подготовлен в последние дни. Данные разведки говорят о сплоченности иранского клерикального руководства, несмотря на смену лидера.

«Израильские официальные лица в ходе закрытых переговоров также признали, что нет никакой уверенности в том, что война приведет к краху клерикального правительства, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

При этом источники агентства отметили, что ситуация на Ближнем Востоке изменчива, а динамика внутри Исламской Республики может поменяться.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные удары и запускает беспилотники по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент США заявил, что Иран практически «подошел к черте».

 
