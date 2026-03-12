Размер шрифта
Иран продемонстрировал забитые оружием подземные тоннели

Иранская армия показала видео подземных тоннелей с катерами, ракетами и минами
Кадр видео: Telegram

Значительное количество иранской военной техники, оружия и боеприпасов спрятано в подземных тоннелях. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах демонстрируется, что тоннели заполнены вооружением, в том числе скоростными беспилотными катерами, противокорабельными ракетами и морскими минами.

12 марта сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) нанес удары по нефтяному месторождению в эмирате Фуджайра и промышленной зоне в эмирате Шарджа.

За день до этого КСИР заявил о поражении в ходе серии ударов штаба 5-го флота Военно-морских сил США в порту Мина-Салман в Бахрейне.

10 марта иранские военные атаковали два военных объекта Соединенных Штатов в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее в Дубае иранский дрон врезался в небоскреб.

 
