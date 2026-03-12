Размер шрифта
В России задержали серийного поджигателя

В Находке задержали серийного поджигателя транспорта
Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

Серийного поджигателя транспорта задержали в Находке, он оказался психически болен. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Всего за сутки 60-летний мужчина устроил три поджога. Первой его целью стал мотоцикл Suzuki Desperado, но, как пишет канал, он не успел «довести дело до конца». Далее он поджег автомобили Honda Mobilio и Daihatsu YRV, которые полностью сгорели.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело, он во всем признался. При этом экспертиза показала, что поджигатель страдает психическим расстройством. Теперь суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении.

6 марта МВД сообщило, что в Новосибирске перед судом предстанет 26-летний местный житель, которого обвиняют в поджоге и террористическом акте. По данным ведомства, по указанию куратора он поджег два автомобиля, включая служебную машину Росгвардии, чтобы вернуть свое авто, проданное из-за мошенников.

Ранее в Якутии неизвестные подожгли человека на автобусной остановке.

 
