Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Смартфоны могут резко подорожать из-за войны на Ближнем Востоке

Финансист Трепольский: техника подорожает на 15% из-за войны на Ближнем Востоке
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Смартфоны и другая техника могут подорожать на 10–15% из-за войны на Ближнем Востоке, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, обострение ситуации вокруг Ирана и нестабильность в зоне Персидского залива наносят прямой удар по «нервной системе» параллельного импорта. Для российского рынка этот маршрут — не просто одна из точек на карте, а ключевой логистический хаб, через который в страну попадает значительная доля электроники, сложной бытовой техники и дефицитных автозапчастей, констатировал финансист. Когда ключевой коридор оказывается в зоне риска, это неизбежно запускает цепную реакцию: от роста страховых премий до пересмотра всей архитектуры поставок, предупредил Трепольский.

По его словам, особенно уязвимым сегментом становятся автозапчасти для европейских и японских брендов: цепочки их поставок через ОАЭ и Иран выстраивались годами, и любая детонация в этом регионе мгновенно создает дефицит. Рынок электроники реагирует на подобные новости еще более нервно, добавил эксперт. Смартфоны, ноутбуки и комплектующие — это товары с высокой оборачиваемостью: для ретейлеров любая задержка означает риск пустых полок и упущенной выгоды, пояснил Трепольский.

По его мнению, наблюдается классический «эффект домино»: геополитическая нестабильность трансформируется в логистические расходы, те в финансовые издержки, а на выходе потребитель видит обновленные ценники. Однако важно разделять реальный рост себестоимости и психологический фактор, который зачастую раздувает инфляционные ожидания сильнее, чем сами транспортные расходы, предупредил Трепольский.

«Рост на 20–30% выглядит реалистичным, но точечно, нельзя сказать, что такой рост будет на все, так как ситуация динамично развивается, меняется. В наибольшей зоне риска находятся: автозапчасти для премиальных авто, специализированная техника, серверное оборудование и промышленная электроника. Холодильники и стиральные машины, где логистика занимает существенную долю в себестоимости из-за габаритов. Для массовой электроники (смартфоны) рост, скорее всего, ограничится 10–15%, так как маржа там и так под давлением конкуренции», — отметил Трепольский.

Он добавил, что около 30–40% от ожидаемого роста цен в первые недели может быть вызвано исключительно желанием заработать на панике или создать финансовый резерв для закупки будущих, более дорогих партий. Рынок часто использует геополитику как удобный повод для «переоценки», которую все равно планировали провести из-за инфляции или курса валют, заключил финансист.

Ранее россиян предупредили о подорожании зарубежных товаров из-за войны на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!