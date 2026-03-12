Смартфоны могут резко подорожать из-за войны на Ближнем Востоке

Смартфоны и другая техника могут подорожать на 10–15% из-за войны на Ближнем Востоке, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, обострение ситуации вокруг Ирана и нестабильность в зоне Персидского залива наносят прямой удар по «нервной системе» параллельного импорта. Для российского рынка этот маршрут — не просто одна из точек на карте, а ключевой логистический хаб, через который в страну попадает значительная доля электроники, сложной бытовой техники и дефицитных автозапчастей, констатировал финансист. Когда ключевой коридор оказывается в зоне риска, это неизбежно запускает цепную реакцию: от роста страховых премий до пересмотра всей архитектуры поставок, предупредил Трепольский.

По его словам, особенно уязвимым сегментом становятся автозапчасти для европейских и японских брендов: цепочки их поставок через ОАЭ и Иран выстраивались годами, и любая детонация в этом регионе мгновенно создает дефицит. Рынок электроники реагирует на подобные новости еще более нервно, добавил эксперт. Смартфоны, ноутбуки и комплектующие — это товары с высокой оборачиваемостью: для ретейлеров любая задержка означает риск пустых полок и упущенной выгоды, пояснил Трепольский.

По его мнению, наблюдается классический «эффект домино»: геополитическая нестабильность трансформируется в логистические расходы, те в финансовые издержки, а на выходе потребитель видит обновленные ценники. Однако важно разделять реальный рост себестоимости и психологический фактор, который зачастую раздувает инфляционные ожидания сильнее, чем сами транспортные расходы, предупредил Трепольский.

«Рост на 20–30% выглядит реалистичным, но точечно, нельзя сказать, что такой рост будет на все, так как ситуация динамично развивается, меняется. В наибольшей зоне риска находятся: автозапчасти для премиальных авто, специализированная техника, серверное оборудование и промышленная электроника. Холодильники и стиральные машины, где логистика занимает существенную долю в себестоимости из-за габаритов. Для массовой электроники (смартфоны) рост, скорее всего, ограничится 10–15%, так как маржа там и так под давлением конкуренции», — отметил Трепольский.

Он добавил, что около 30–40% от ожидаемого роста цен в первые недели может быть вызвано исключительно желанием заработать на панике или создать финансовый резерв для закупки будущих, более дорогих партий. Рынок часто использует геополитику как удобный повод для «переоценки», которую все равно планировали провести из-за инфляции или курса валют, заключил финансист.

