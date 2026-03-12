Экономист посоветовал россиянам не брать микрозаймы

Россиянам не нужно брать микрозаймы в 2026 году. Переплата за месяц по микрокредиту в 50 тыс. рублей составит 12 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я не рекомендую брать микрозаймы в связи с тем, что по ним очень высокая переплата. Максимальная ставка по микрокредитам составляет 292% годовых. Соответственно, если взять микрозаем на сумму 50 тыс. рублей, то за каждый день нужно будет уплачивать 400 рублей в виде процентов. То есть через семь дней пользования нужно будет уже вернуть 52 800 рублей, через две недели — 55 600 рублей, через три недели — 58 400 рублей, а через 30 дней — 62 тыс. рублей, в том числе 12 тыс. рублей в виде процентов», — отметил экономист.

Балынин призвал россиян формировать финансовую подушку и с каждого получаемого дохода резервировать часть средств. При отсутствии необходимых денег на приобретение какого-либо товара лучше накопить их и после этого осуществить покупку без привлечения кредитов, уверен экономист. По его словам, это позволит избежать ненужных переплат и, соответственно, сделать большее число приятных покупок.

По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», в январе этого года россияне взяли на 34% больше микрозаймов, чем в январе прошлого года. В феврале 2026 года количество поданных заявок выросло на 6% по сравнению с февралем 2025-го, но к январю 2026 года этот показатель упал на 21%.

