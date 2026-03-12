Размер шрифта
Врач объяснила, каким должен быть идеальный завтрак

Гастроэнтеролог Кашух: около 25% энергии должно приходиться на завтрак
Вопрос о том, каким должен быть идеальный завтрак, волнует многих, однако единого мнения о том, что именно нужно есть утром и обязателен ли этот прием пищи, нет. Об этом в беседе с RT рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она объяснила, что диетологи придерживаются общих принципов рационального питания, однако следовать им или адаптировать их под собственные привычки — личный выбор каждого человека. По словам специалиста, оптимальной считается схема трех-четырех приемов пищи в день с интервалами около четырех-пяти часов без перекусов.

Кашух также уточнила, что при четырехразовом питании специалисты рекомендуют распределять суточную калорийность следующим образом: около 25% энергии должно приходиться на завтрак, примерно 20% — на второй завтрак, около 35% — на обед и оставшиеся 20% — на ужин.

Если же человек питается три раза в день, то, по словам гастроэнтеролога, примерно 25–30% калорий должно приходиться на завтрак, 35–40% — на обед и 20–25% — на ужин. Такой баланс помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает резкие приступы голода.

Кашух пояснила, что отказ от завтрака или его замена легким бутербродом с кофе часто приводит к сильному чувству голода уже к обеду. Если и обед оказывается неполноценным, то к вечеру голод достигает максимума, что нередко заканчивается перееданием перед сном. По ее словам, главное правило хорошего завтрака заключается в том, что он вообще должен быть.

Говоря о конкретных вариантах утреннего меню, гастроэнтеролог напомнила о принципе «гарвардской тарелки». Она отметила, что у людей разные привычки: одни предпочитают каши, другие начинают утро с яичницы, а кому-то достаточно тоста и стакана сока. При этом любой прием пищи должен быть сбалансированным и содержать белки, сложные углеводы и полезные жиры. В качестве подходящих вариантов специалист назвала каши из цельных злаков, омлеты, сыр и творог.

Отдельное внимание, по ее словам, стоит уделять ограничению сахара и соли, причем контролировать их количество важно уже с утра. Эксперт добавила, что калорийность вредной еды, если она присутствует в рационе, не должна превышать 10–15% суточной нормы. Если же возникает желание съесть сладости, выпечку или чипсы, лучше делать это в первой половине дня.

В итоге, как подчеркнула Кашух, идеальный завтрак — это не конкретный набор блюд, а сбалансированный прием пищи, который соответствует образу жизни человека и помогает контролировать аппетит в течение дня. Она также отметила, что последние исследования показывают связь между отсутствием завтрака в рационе и набором веса.

Ранее врач-эндокринолог объясняла, что долгий перерыв между обедом и ужином вызывает сильный вечерний голод.

 
