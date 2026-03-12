Размер шрифта
Стало известно, что у Эпштейна был ребенок

Daily Mail: Эпштейн признавался, что у него был ребенок от одной из жертв
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн утверждал, что у него есть ребенок от одной из его жертв. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.

Одна из свидетельниц рассказала ФБР, что в квартире финансиста висела фотография блондинки на пляже. По словам женщины, Эпштейн заявил ей, что на фотографии мать его ребенка. В квартире также была скульптора торса. Как утверждает свидетельница, слепок был сделан с той блондинки.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. 15 февраля ведомство завершило публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле Эпштейна нашли письмо о 400 девушках из Киева.

 
