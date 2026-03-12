Стало известно, как изменения в семейной ипотеке повлияют на стоимость новостроек

Новые квартиры в России не подорожают из-за введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал член совета директоров компании «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов.

«С учетом относительно небольших лимитов по льготным кредитам мера распространяется преимущественно на рынок массовых новостроек. Но даже в этом сегменте реализация инициативы не приведет к коррекции цен вверх. Напротив, можно ожидать сокращения числа клиентов, оформляющих семейную ипотеку, если изменения утвердят. Гораздо больше семей решат отложить покупку, переориентироваться на рынок аренды либо приобрести вторичное жилье, нежели рожать больше детей из-за возможности получения ипотечной льготы. Потенциальный отток клиентов, разумеется, не стимулирует девелоперов повышать цены», — пояснил Коновалов.

Однако, по его словам, это не отменяет факта, что жилье будет дорожать по крайней мере на уровне инфляции из-за обязательств застройщиков перед банками в рамках проектного финансирования. В ближайшие два-три года ожидается серьезный рост цен во всех сегментах первичного рынка за счет снижения ключевой ставки и активизации отложенного спроса, предупредил Коновалов. Но возможная дифференциация семейной ипотеки скорее немного «охладит» темпы удорожания недвижимости, считает девелопер.

Правительство должно представить обновленные условия семейной ипотеки до 1 июня 2026 года. Предполагается, что ставка будет зависеть от числа детей в семье: для семьи с одним ребенком ставка составит 10–12% (вместо текущих 6%); для семьи с двумя детьми — 6% (без изменений); для семьи с тремя и более детьми — 4% (ниже текущего уровня).

