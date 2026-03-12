Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, как изменения в семейной ипотеке повлияют на стоимость новостроек

Девелопер Коновалов: новое жилье не подорожает из-за изменений в семейной ипотеке
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Новые квартиры в России не подорожают из-за введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал член совета директоров компании «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов.

«С учетом относительно небольших лимитов по льготным кредитам мера распространяется преимущественно на рынок массовых новостроек. Но даже в этом сегменте реализация инициативы не приведет к коррекции цен вверх. Напротив, можно ожидать сокращения числа клиентов, оформляющих семейную ипотеку, если изменения утвердят. Гораздо больше семей решат отложить покупку, переориентироваться на рынок аренды либо приобрести вторичное жилье, нежели рожать больше детей из-за возможности получения ипотечной льготы. Потенциальный отток клиентов, разумеется, не стимулирует девелоперов повышать цены», — пояснил Коновалов.

Однако, по его словам, это не отменяет факта, что жилье будет дорожать по крайней мере на уровне инфляции из-за обязательств застройщиков перед банками в рамках проектного финансирования. В ближайшие два-три года ожидается серьезный рост цен во всех сегментах первичного рынка за счет снижения ключевой ставки и активизации отложенного спроса, предупредил Коновалов. Но возможная дифференциация семейной ипотеки скорее немного «охладит» темпы удорожания недвижимости, считает девелопер.

Правительство должно представить обновленные условия семейной ипотеки до 1 июня 2026 года. Предполагается, что ставка будет зависеть от числа детей в семье: для семьи с одним ребенком ставка составит 10–12% (вместо текущих 6%); для семьи с двумя детьми — 6% (без изменений); для семьи с тремя и более детьми — 4% (ниже текущего уровня).

Ранее были названы последствия привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!