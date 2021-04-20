Посол США сообщил о намерении вернуться в Москву в ближайшее время

Посол США в России Джон Салливан планирует вернуться в Москву в течение нескольких недель до того, как может состояться саммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат уточнил, что отправился в Вашингтон для консультаций.

«Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента (Джо) Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США», — сказал посол.

Он отметил, что вернется в российскую столицу до того, как встреча между президентами России и США может состояться.

Ранее издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа Соединенных Штатов сообщало, что Салливан прибудет в Вашингтон, после чего «в ближайшие недели» прилетит обратно в Москву.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». По его словам, с такой рекомендацией к дипломату обратился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщалось, Ушаков также изложил Салливану меры, которые российская сторона предпримет в ответ на санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.