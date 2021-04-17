Байден: переговоры с Ираном продолжаются

Президент США Джозеф Байден заявил, что судить об итогах переговоров с Ираном пока рано, но они продолжаются. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обсуждения продолжаются, и я думаю, что рано делать выводы о том, какой будет их итог, но мы продолжаем переговоры», — сказал Байден.

По словам Байдена, намерение Ирана обогащать уран до уровня в 60% противоречит СВПД.

При этом он отметил как позитивный тот факт, что переговоры в Вене продолжаются.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом назвал ошибкой решение Европейского союза ввести санкции против Ирана за нарушения прав человека.