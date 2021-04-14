Патрушев заявил о возможной попытке Украины вернуть Крым силовым путем

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина может устроить провокацию с гибелью своих военных с целью вернуть Крым силовым путем. Об этом сообщает «Интерфакс».

«При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага», — сказал Патрушев

Патрушев добавил, что необходимо принять меры для защиты населения Крыма на фоне провокаций.

По его словам, США подталкивают Украину к провокациям в отношении Крыма, а НАТО наращивает активность рядом с российской границей в Черноморском регионе.

«Все перечисленные факторы требуют принятия дополнительных комплексных мер, гарантированно обеспечивающих защиту российских национальных интересов и безопасность жителей полуострова», — сказал Патрушев.