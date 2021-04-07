В Госдепе заявили, что решение по возвращению в ДОН еще не принято

Решение о том, будут ли США возвращаться в Договор об открытом небе, еще не принято. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп.

«Решение по будущему участию США в Договоре по открытому небу не принималось. США активно изучают вопросы, связанные с договором, и консультируются с нашими союзниками и партнерами», — сказал представитель департамента.

В администрации также обвинили Москву в нарушении условий соглашению и призвали вернуться к ранее установленным договоренностям.

Ранее СМИ узнали, что США не планируют возвращаться в Договор по открытому небу, потому что Вашингтон расценивает это как «неверный сигнал» для Кремля.

Издание утверждает, что такая позиция американского правительства изложена в дипломатической ноте, которая была направлена Вашингтоном своим партнерам. Документ есть в распоряжении СМИ.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из ДОН.