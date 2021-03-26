Захарова заявила, что РФ никак не влияет на проблемы с вакцинацией на Западе

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва никак не влияет на проблемы Запада с вакцинами от коронавирусной инфекции и, наоборот, настроена на открытое и деполитизированное взаимодействие с партнерами в вопросах поставки прививок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите хотя бы своим СМИ конкретные факты», — заявила она.

По словам представителя, Россия замечает немало взаимных претензий западных партнеров, направленных друг другу по вопросу вакцинации, препаратов, а также работы западных фармкомпаний.

«Например, нарушение графика поставок, условий поставок, собственных западных препаратов. Причем тут мы?» — подчеркнула она.

Захарова добавила, что РФ никакого отношения к этому не имеет, кроме того, наше государство не вмешивается в процессы графиков поставок вакцины на Западе, а также в лицензию этих препаратов.

«Это тем более все нелепо выглядит на фоне последовательного и действительно по-настоящему деполитизированного настроя на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, развития этого направления, локализации в различных регионах мира», — сказала она.

Ранее госдепартамент США обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19.