Байден собирается баллотироваться на пост президента во второй раз

Президент США Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — заявил американский лидер на своей первой публичной пресс-конференции.

Однако он подчеркнул, что у него нет привычки планировать на 3,5-4,5 года вперед. Байден добавил, что пока это его «ожидания».

В 2024 году президент США собирается участвовать в предвыборной кампании вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

Байден вступил на должность президента Соединенных Штатов по итогам выборов, которые состоялись осенью 2020 года. Демократ одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Джо Байден проведет первую официальную пресс-конференцию в рекордно поздний срок — спустя более чем 60 дней после вступления в должность.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден регулярно консультируется с 44-м главой США Бараком Обамой по некоторым вопросам.