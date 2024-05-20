Семилетний мальчик проглотил 10-сантиметровый карандаш и выжил

В Непале семилетний мальчик случайно проглотил карандаш длиной 10 см, ребенка экстренно доставили в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

В больницу Катманду мать привезла семилетнего сына, женщина сообщила, что ребенок играл и случайно проглотил длинный карандаш. Мальчик признался, что не заметил, как держал карандаш во рту и вдохнул. Родителям он рассказал о произошедшем лишь спустя четыре часа.

В ходе обследования медики нашли инородный предмет в желудке, маленького пациента оставили под наблюдением и готовились к хирургическому вмешательству. Однако спустя сутки карандаш вышел из организма естественным путем, не задев острыми краями жизненно важные органы. Мальчика отпустили домой на другой день.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области спасли ребенка, проглотившего осколки ампулы. Мать заметила, что дочь подняла что-то с пола и проглотила. Женщина проверила рот ребенка и обнаружила осколки ампулы с димедролом. Семья немедленно обратилась в медицинское учреждение. Часть мелких инородных тел, впившихся в слизистую, врачи смогли извлечь, пострадавшая остается под медицинским наблюдением.

Ранее владимирские хирурги прооперировали ребенка, проглотившего детали от конструктора.